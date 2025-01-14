Uzmanı uyardı: Yenidoğan bebeklerde B12 eksikliğine dikkat!

Genel olarak süt çocuğu beslenmesi, vitamin B12 açısından zengin değildir. Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Belgen, “Yaşamın bu ilk döneminde bebeklerin en önemli B12 kaynağı annedir” dedi. Annedeki B12 vitamininin yeterli düzeyde bulunması durumunda, gebelik süresince anneden bebeğine geçen B12 vitamini miktarının da yeterli seviyede olacağını belirten Uzm. Dr. Emine Belgen, “Yenidoğan bebeğin karaciğerinde 25 mcg B12 vitamini bulunuyorsa, bu miktar bebeğin ilk yılında B12 vitamini ihtiyacını karşılaması için yeterli bir düzeydir. İnsanlar aldıkları hayvansal ürünlerden B12 vitaminine ulaşmış olur. Vücutta sentez edilmeyen B12 vitamini kırmızı et, balık, karaciğer, süt, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerden alınır. Diyette günde 4-6 mg alınır. Günümüzde B vitamini eksikliği ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bunun nedeni yetersiz beslenme ve absorbsiyondur. B12 vitamini emilimi sindirim sistemimiz ile gerçekleşir. Yenidoğanlarda B12 depoları erişkine göre daha düşüktür. Bu sebeple yenidoğanlar B12 eksikliği açısından daha büyük risk altındadırlar. Bu büyük risk vejetaryen annelerin ve tanı konmuş pernisiöz anemisi olan annelerin doğurduğu ve anne sütü ile beslenen bebeklerde olmaktadır. Genellikle bebeğin beslenmesindeki yetersizliklerin etkileri, bir yaş sonrası dönemde kendini belli etmeye başlar" ifadelerini kullandı.