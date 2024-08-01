Uzmanı uyardı: Yetersiz su tüketimi böbrek taşına zemin hazırlıyor

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, başta insan metabolizmasının işleyişiyle oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması olmak üzere birçok önemli görev üstlenen böbreklerde sık karşılaşılan hastalıklardan birinin de böbrek taşı olduğunu söyledi. Şah, bu sorunun gelişmesine yol açan nedenlerinden birinin de yetersiz su tüketimi olduğunu kaydederek, uyarılarda bulundu. Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşip oluşturduğu sert yapılara ‘böbrek taşı’ adı verildiğini anlatan Dr. Şah, “Değişik büyüklükte ve yapıda olabilen böbrek taşları eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmazlar. Ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşları şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı bir anda kâbusa çevirebilir” diye konuştu.