Uzmanı uyardı! Zehirli guatr körlüğe neden olabilir

Hipertiroidinin başlıca nedenleri

Hipertiroidinin başlıca nedenlerine değinen Batmaz, şöyle devam etti: "Graves hastalığı, hipertiroidinin en yaygın nedenidir. Otoimmün bir hastalıktır; bağışıklık sistemi, tiroit bezine saldırarak aşırı tiroit hormonu üretimine neden olur. Graves hastalığının özel belirtileri arasında ise graves orbitopatisi vardır. Göz küreleri belirgin şekilde dışarı doğru çıkar. Hastalarda gözlerde kuruluk, kızarıklık, yanma, batma, çift görme veya bulanık görme gibi şikayetler olur. Graves orbitopatisinde eğer önlem alınmazsa ve yeterli tedavi olmazsa, görme kaybı yani körlüğe neden olabilir. Toksik nodüler guatr: Tiroid bezinde bir veya daha fazla nodülün aşırı hormon üretmesi sonucu hipertiroidi olur. Tiroidit; tiroid bezinin iltihaplanması sonucu tiroid bezinde halihazırda depolanmış hormonların kana salınmasına bağlı geçici olarak aşırı hormon artışına neden olur. Aşırı iyot alımı; fazla miktarda iyot içeren besin veya ilaçların tüketilmesi tiroid bezinde aşırı hormon üretilmesine neden olur. Tiroit hormon ilaçlarının aşırı kullanımı; tiroid hormon replasman tedavisi gören kişilerin ilaçlarını yanlış veya fazla dozda kullanmaları."