Uzmanı uyarıyor: Çocuklardaki solunum yolu hastalıklarının çoğu virüs kaynaklı
Soğuk havalarla birlikte çocukların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi ve okul ortamındaki temasın artması, solunum yolu enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. BURTOM Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Hacıoğlu, çocuklarda görülen bu enfeksiyonların büyük bölümünün bakteri değil virüs kaynaklı olduğunu belirterek, vakaların yaklaşık yüzde 70 ila 90’ının viral enfeksiyonlardan oluştuğunu ifade etti.
Üst solunum yolu enfeksiyonları içinde en yaygın form soğuk algınlığı
Dr. Hacıoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) içinde en yaygın formun soğuk algınlığı olduğunu belirtti. RSV virüslerinin yol açtığı bu tablo; hapşırma, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hafif ateş ile kendini gösteriyor. Ancak daha ağır seyreden İnfluenza (Grip) konusunda ebeveynleri uyaran Dr. Hacıoğlu, konuya dair açıklamalarda bulundu.
İnfluenza belirtileri, riskleri ve korunma yolları
Dr. Hacıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Aniden başlayan yüksek ateş, üşüme, titreme, şiddetli baş ağrısı ve kuru öksürük en belirgin semptomlardır. İnfluenza çocuklarda bronşiolit, zatürre (pnömoni) ve krup gibi ciddi tablolara, nadiren de Reye sendromu veya kalp kası iltihabı gibi tehlikeli hastalıklara yol açabilir. Tanı hızlı antijen testleri ile konur. Tedavide antiviral ilaçlara (oseltamivir vb.) en kısa sürede başlanmalıdır. En etkili korunma yöntemi ise 6 ay üzerindeki çocuklara (yumurta alerjisi yoksa) Eylül-Mart ayları arasında yapılan influenza aşısıdır."
Bakteriyel tehlike: Beta mikrobu
Viral etkenlerin yanı sıra, halk arasında "Beta" olarak bilinen Grup A Streptokok enfeksiyonlarının da çocuklarda ani ateş ve boğaz ağrısına neden olduğunu belirten BURTOM Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Hacıoğlu Dr. Hacıoğlu, bu vakaların yüzde 15-30 oranında görüldüğünü ve tedavisinde mutlaka antibiyotik kullanılması gerektiğini vurguladı.
Covid-19 ve MIC-C Riski
Covid-19 ve çocuklarda MIS-C riskine dikkat
Dünyada salgına neden olan Covid-19’un mutasyonlarla her yaş grubunda hastalık yapmaya devam ettiğini hatırlatan Dr. Hacıoğlu, çocuklarda nadir de olsa görülebilen MIS-C (Multisistem İnflamatuvar Sendromu) riskine karşı erken tanının hayati önem taşıdığını ifade etti.