Uzmanı, yaz gribinden korunmak için doğru klima kullanımının 7 altın kuralını açıkladı
Uzm. Dr. Abdülkadir Dağ, klimaların yanlış kullanımının solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, kas ağrıları, cilt kuruluğu ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizerek, doğru klima kullanımının 7 altın kuralını anlattı.
Klimalı ortamlarda geçirilen vakit arttıkça, dikkat edilmesi gereken noktalar daha da önem kazanıyor. Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Abdülkadir Dağ, klimaların yanlış kullanımının solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, kas ağrıları, cilt kuruluğu ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Dağ, yaz aylarında doğru klima kullanımının 7 altın kuralını anlattı.
Düzenli bakım ve temizlik
“Klimaların düzenli olarak bakımının yapılması ve filtrelerinin temizlenmesi, hem cihazın verimli çalışmasını sağlar hem de sağlık açısından büyük önem taşır. Bakımı yapılmayan ve filtreleri temizlenmeyen klimalar, zamanla bakteri ve virüslerin birikmesine ve üremesine uygun ortam oluşturur. Bu mikroorganizmalar, klima çalıştıkça havaya karışarak solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Dolayısıyla, klimaların periyodik bakım ve temizliğinin yapılması, bu tür sağlık risklerini en aza indirir ve daha temiz bir hava sirkülasyonu sağlar.”
Klimanın sıcaklık ayarı 22-24 derece olmalı
Uygun sıcaklık ayarı: “Klima sıcaklığını 22-24 derece arasında tutmak, vücut ısınız ile dış ortam ısısı arasında aşırı fark oluşmasını engelleyerek sağlık sorunlarını önler. Ani sıcaklık değişimleri, vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak bağışıklık sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Özellikle yaz aylarında dış ortamdan içeriye girildiğinde yüksek sıcaklık farkı, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, klima sıcaklığını makul bir aralıkta tutmak, hem konforlu bir ortam sağlar hem de sağlığınızı korur.”
Nem dengesine dikkat
“Klima kullanımı, ortamdaki nem oranını düşürerek cildinizin ve mukozaların kurumasına neden olabilir. Düşük nem oranı, ciltte kuruluğa, kaşıntıya ve tahrişe yol açarken, burun ve boğaz mukozalarının kuruması ise solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız hale gelmenize neden olabilir. Bu durum, özellikle alerji ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları olan kişiler için daha da risklidir. Ortamın nem dengesini korumak için klima kullanırken nemlendirici cihazlar kullanmak veya belirli aralıklarla doğal havalandırma yapmak, bu olumsuz etkileri azaltmada yardımcı olabilir.”