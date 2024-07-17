Uzmanı, yaz gribinden korunmak için doğru klima kullanımının 7 altın kuralını açıkladı

Düzenli bakım ve temizlik

“Klimaların düzenli olarak bakımının yapılması ve filtrelerinin temizlenmesi, hem cihazın verimli çalışmasını sağlar hem de sağlık açısından büyük önem taşır. Bakımı yapılmayan ve filtreleri temizlenmeyen klimalar, zamanla bakteri ve virüslerin birikmesine ve üremesine uygun ortam oluşturur. Bu mikroorganizmalar, klima çalıştıkça havaya karışarak solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Dolayısıyla, klimaların periyodik bakım ve temizliğinin yapılması, bu tür sağlık risklerini en aza indirir ve daha temiz bir hava sirkülasyonu sağlar.”