Uzmanında uyarı! Hamileler yazın bu içeceklerden uzak durmalı

“Kafein ve şekerli içecekler, sıcak havalarda dehidrasyona ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir”

Sıcak havalarda içilen kafein ve şekerli içeceklerin zararlarından bahseden Diyetisyen Cemre Balkan, “Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif, sindirimi kolay ve besleyici öğünler tüketmek daha uygundur. Salatalar, sebze yemekleri, ızgara tavuk veya balık gibi protein kaynakları ile dengeli öğünler hazırlanabilir. Gebeliğin son dönemlerinde oluşabilecek mide yanması açısından da yine az ve sık beslenmek, yağlı ve şekerli besinlerden uzak durmak iyi bir tercih olacaktır. Yaz ayları, çeşitli taze meyve ve sebzelerin bolca bulunduğu bir dönemdir. Bu nedenle, hamilelerin bol miktarda mevsim meyve ve sebzeleri tüketmeleri önemlidir. Özellikle karpuz, kavun, şeftali, kiraz gibi su içeriği yüksek meyveler tercih edilebilir. Ancak eğer doktorunuz gebelik şekeriniz olabileceğini veya olduğunu söylediyse beslenme konusunda mutlaka bir diyetisyenden destek almalısınız. Kayısı, şeftali, elma, ananas gibi glisemik indeksi daha düşük olan meyveleri tüketmeniz kan şekeri dengelenmenize yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda kan şekerini dengede tutmak ve mide rahatsızlıklarını önlemek için sık ve az miktarda yemek yenilmelidir. Günde 5-6 küçük öğün tüketmek, hem enerji seviyesini yüksek tutar hem de mideyi rahatlatır. Kafein ve şekerli içecekler, sıcak havalarda dehidrasyona ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Bu tür içeceklerden kaçınarak, daha sağlıklı alternatiflere yönelmek önemlidir. Suyun içerisine meyve dilimleri ve çubuk tarçın atarak da tüketebilirsiniz” diye konuştu.