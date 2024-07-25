Uzmanından anne babalara uyarı! "Sıcak havalarda çocuğunuzu güneşten koruyun"

“Sıcak çarpması ve sıvı kaybına dikkat edilmeli”

Yaz mevsiminde sıcak havalarda dışarıda korumasız bir şekilde bulunmanın hem çocuklar hem yetişkinler için riskli olduğunu vurgulayan Dr. Beğde “Yazın yoğun güneş ışınları ve sıcak hava yıpratıcı bir etki gösteriyor. Bununla birlikte denizde, havuzda, parklarda yani kısacası açık havada daha fazla vakit geçirilmesinin eklenmesi ile birlikte çocuklar, virüs, bakteri gibi ajanlara daha kolay maruz kalabiliyorlar. Ebeveynlerin yaz hastalıkları konusunda bilinçli olması çocukların hastalıklara yakalanma riskini en aza indiriyor” dedi. Dr. Beğde çocuklarda görülen yaz hastalıklarını “Sıcak çarpması (güneş çarpması) ve sıcak bitkinliği, bakteriyel deri enfeksiyonları, mide ve bağırsak enfeksiyonları, dehidratasyon yani sıvı kaybı, idrar yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları ve böcek alerjisi” olarak sıraladı.