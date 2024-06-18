Uzmanından aşırı sıcaklarda kalp hastaları için hayat kurtaracak öneriler
Kardiyoloji uzmanı Dr. Aziz Günsel, normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında kalp hastaları için aşırı sıcaklarda hayat kurtaracak önerilerde bulundu.
Haziran ayında hava sıcaklıkları, sadece Türkiye ve Kıbrıs’ta değil neredeyse bütün Avrupa’da mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmeye devam ediyor. Üstelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri bu yıl, yaz mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.
Aşırı sıcaklar ise birçok hasta grubu için risk oluşturuyor. Kalp hastaları ise sıcak havalardan en çok etkilenen risk gruplarının başında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr. Aziz Günsel, hava sıcaklığının artması nedeniyle kalp hastalarının karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili uyarılarda bulunarak alınması gereken önlemleri sıraladı.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemeye bağlı olarak yaşanan su ve tuz kaybının kalp hızında artışa neden olduğunu vurgulayan Dr. Aziz Günsel, bu durumun kalbin iş yükünü artırdığını söyledi. Dr. Günsel, bu nedenle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damarlarında tıkanıklık veya stent bulunan ya da bypass hikayesi olan hastaların sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Sıcak havalarda beslenme çok daha önemli
Dr. Aziz Günsel, kalp hastalarının sıcak havalarda alabileceği önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında beslenme ve uygulanacak diyetin çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Dr. Günsel, “Kalp hastaları yaz aylarında yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar almalıdır. Öğünler sık ve alınan gıdaların da az miktarlarda olması faydalı olacaktır” ifadesini kullandı.