Uzmanından çocuğunuzu okula hazırlamak için 10 öneri
Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek ailelere; çocuklarını okula hazırlamak, okul kaygısını azaltmak ve okul hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak için önerilerde bulundu.
Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, başarılı bir okul dönemi için çocukların yeni döneme sağlıklı bir başlangıç yapmasının büyük önem kazandığını belirterek, “Öyle ki çocukların okula mutlu ve keyifli başlamaları tüm eğitim-öğretim hayatlarını olumlu etkiliyor” dedi.
Anne-babaların her çocuğun uyum sürecinin birbirinden farklı olduğunun bilinciyle, çocuklarının kişilik yapısına uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, “Ebeveynlerin bu konudaki güveni ve sabrı çocuklarına da yansır. Okula başlangıçta yaşanabilecek sorunların doğal ve geçici olduğu unutulmamalı, bu süreçte çocuğa karşı şefkatli, anlayışlı ve destekleyici olunmalıdır” diye konuştu.
Psikolog Karaçiçek, anne-babalara yapılabilecekler konusunda 10 öneride bulundu:
1. Okula başlamayı konu edinen kitaplar alın ve bunları çocuğunuzla beraber okuyun. Olumlu bir şekilde biten bu tarz öyküler ona moral verecektir.
2. Dramatik ayrılık sahneleri oluşturmaktan kaçının. Çocuklar ebeveynlerinin kaygılı olduğunu hissederler ve bu kaygı onlara da geçer.