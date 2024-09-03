Uzmanından çocuğunuzu okula hazırlamak için 10 öneri

Anne-babaların her çocuğun uyum sürecinin birbirinden farklı olduğunun bilinciyle, çocuklarının kişilik yapısına uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, “Ebeveynlerin bu konudaki güveni ve sabrı çocuklarına da yansır. Okula başlangıçta yaşanabilecek sorunların doğal ve geçici olduğu unutulmamalı, bu süreçte çocuğa karşı şefkatli, anlayışlı ve destekleyici olunmalıdır” diye konuştu.