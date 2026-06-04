Uzmanından hayati uyarı: Yaz aylarında bacak şişliğine dikkat!
Mediciana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, yaz aylarında artış gösteren sağlık sorunları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Korkut, özellikle sıcak havaların etkisiyle bacaklarda oluşan şişlik, ödem ve ağrı şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak altta yatan nedenleri ve geliştirilmesi gereken doğru tedavi yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaştı.
SICAK HAVANIN DAMARLAR ÜZERİNDEKİ GENİŞLETİCİ ETKİSİ
Profesör Doktor Korkut, yaz döneminde havaların ısınmasıyla birlikte vücudumuzun ısı dengesini korumak için damarlarda genişleme (vazodilatasyon) meydana getirdiğini ifade ediyor. Kış aylarında fark edilmeyen veya hafif seyreden bazı dolaşım problemlerinin yazın bu damar genişlemeleriyle birleştiğinde bacaklarda belirgin şişlik, ödem ve ağrı şikayetleriyle karşımıza çıkabildiğini dile getiriyor.
BACAK ŞİŞLİĞİ VE ÖDEMİN ÇOKLU NEDENLERİ
Yaz aylarında bacak şişliği ve ödem konusundaki nedenleri ve önlemleri açıklayan Profesör Doktor Korkut, bacaklardaki bu ağırlaşma hissinin tek bir nedene bağlı olabileceği gibi vücuttaki sistemik hastalıkların da bir uyarısı olabileceğini söylüyor. Profesör Doktor Korkut dikkat edilmesi gerekenleri belirli başlıklar altında inceleyebileceğimizi belirtiyor.
ÖDEMİ TETİKLEYEN MEKANİK VE LOKAL FAKTÖRLER
Bacak şişliğini tetikleyen temel unsurlara değinen Profesör Doktor Korkut, sıcak havayla birleşerek ödemi artıran başlıca lokal ve mekanik faktörleri sıralıyor. Son bir yıl içinde alınan hızlı kiloların bacak damarlarına binen yükü artırarak kılcal damarlardan doku arasına sıvı sızmasına ve ödeme yol açtığını söyleyen Profesör Doktor Korkut, sıcakların etkisiyle hareket kabiliyetinin azalmasının yani hareketsiz yaşamın ise bacak kaslarının (venöz pompa mekanizması) kanı kalbe doğru geri pompalama gücünü zayıflattığını ifade ediyor.
VENÖZ YETMEZLİK VE LENFÖDEM TEHLİKESİ
Toplardamarlarda var olan kapakçık yetmezliği olan venöz yetmezliğe (varis) dikkat çeken Profesör Doktor Korkut, bu durumun sıcak havada damarların daha da gevşemesiyle bariz hale geldiğini ve kanın bacaklarda göllendiğini dile getiriyor. Lenfödem hastalığına da değinen Profesör Doktor Korkut, lenf yollarındaki dolaşım yetersizliği sonucu protein zengin sıvının dokular arasında birikmesiyle bacaklarda kronik ve sert şişlikler oluştuğunu söylüyor.