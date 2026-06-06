Uzmanından hayati uyarı: Yaz aylarında bacak şişliğine dikkat!

VENÖZ YETMEZLİK VE LENFÖDEM TEHLİKESİ

Toplardamarlarda var olan kapakçık yetmezliği olan venöz yetmezliğe (varis) dikkat çeken Profesör Doktor Korkut, bu durumun sıcak havada damarların daha da gevşemesiyle bariz hale geldiğini ve kanın bacaklarda göllendiğini dile getiriyor. Lenfödem hastalığına da değinen Profesör Doktor Korkut, lenf yollarındaki dolaşım yetersizliği sonucu protein zengin sıvının dokular arasında birikmesiyle bacaklarda kronik ve sert şişlikler oluştuğunu söylüyor.