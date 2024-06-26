Uzmanından kronik hastalığı olanlara uyarı: Sıcak havalarda ilaç kullanırken dikkat

Alınması gereken önlemler

Doç. Dr. Özdemir, “Sıcak havalarda mümkün olduğunca serin ve klimalı ortamlarda vakit geçirin. Eğer evde klima yoksa, alışveriş merkezleri veya kamu binaları gibi serin yerlerde zaman geçirmeyi tercih edin. Susuz kalmamak için su tüketimini artırın. Alkol, kafein ve şekerli içeceklerden kaçının. Çünkü bu tür içecekler vücuttan daha fazla su kaybına neden olabilir. Özellikle günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Egzersiz yapacaksanız sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmayı tercih edin. Pamuklu, hafif ve bol giysiler giyerek vücudunuzun nefes almasını sağlayın. Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak doğrudan güneş ışığından korunun” tavsiyelerinde bulundu.