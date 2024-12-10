Uzmanından öneriler: Kışın hastalıktan korunmak için ne yapmalıyız?

“Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, grip gibi viral enfeksiyonlara karşı en güçlü savunmamızdır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stres yönetimi büyük önem taşır. Ayrıca grip aşısı da bağışıklık sistemimizi bu hastalığa karşı daha donanımlı hale getirir. Özellikle risk grubunda olan bireylerin her sonbahar aylarında grip aşısı yaptırması, hastalığı daha hafif atlatmalarına yardımcı olur. Kış mevsimi sadece grip değil, aynı zamanda diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığı bir dönemdir. Havanın serinlemesiyle kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen zaman artar, bu da virüslerin yayılma hızını artırır. Ayrıca mevsim geçişleri bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olabilir. Bu dönemde ortaya çıkan soğuk algınlığı, farenjit ve sinüzit gibi hastalıklar, özellikle yeterli önlem alınmadığında yaşam kalitesini düşürebilir."