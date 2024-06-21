Uzmanından öneriler! Tatilde alınan kilolara 8 adımda veda edin

Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, öğün atlamanın metabolizma hızınızı düşürdüğünü söyleyerek, “Gün içerisinde öğün atlamayın” dedi.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, bayram tatili, okulların kapanması derken uzun bir tatilin daha sonuna gelindiğini söyleyerek, “Bu gibi zamanlarda stres atıp keyifle dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman pek önemsenmiyor. Ancak tatil sonrası çıkılan tartıdaki ibre istenmeyen rakamları işaret edince işin ciddiyeti anlaşılıyor ve keyifler kaçıyor” diye konuştu.