Uzmanından öneriler! Tatilde alınan kilolara 8 adımda veda edin
Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, fazla kilolardan kurtulmanın 8 yöntemini açıkladı. Özbay, öğün atlamanın metabolizma hızınızı düşürdüğünü söyleyerek, “Gün içerisinde öğün atlamayın” dedi.
Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, öğün atlamanın metabolizma hızınızı düşürdüğünü söyleyerek, “Gün içerisinde öğün atlamayın” dedi.
Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, bayram tatili, okulların kapanması derken uzun bir tatilin daha sonuna gelindiğini söyleyerek, “Bu gibi zamanlarda stres atıp keyifle dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman pek önemsenmiyor. Ancak tatil sonrası çıkılan tartıdaki ibre istenmeyen rakamları işaret edince işin ciddiyeti anlaşılıyor ve keyifler kaçıyor” diye konuştu.
Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, tatil boyunca alınan kiloların verilme zamanı olduğunu belirterek yapılması gereken 8 adımı şöyle sıraladı:
Kahvaltıyı atlamayın
Öğün atlamak metabolizma hızınızı düşürür. Bu nedenle gün içerisinde öğün atlamayın. Sabah uyandığınızda beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği olacak şekilde hafif bir kahvaltıyı tercih edin. Yağlı börekler, çörekler ve salam-sucuk-sosis gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun.
Ana öğünlerde hafif beslenin
Sofrada kullandığınız yemek tabaklarınızın boylarını küçültün. Ana öğünlerinizde zeytinyağlı veya baklagilller gibi hafif yenekleri tercih edin, fast-food tarzı beslenmeden uzak durun. Yemekten sonra mutlaka bir tatlı yemek istiyorsanız bu durumu en fazla 2 top dondurma yiyerek çözümleyin.