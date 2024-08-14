Uzmanından uyarı! Baş ağrısı ve kulak çınlamasının nedeni çene eklem rahatsızlığı olabilir

Kulak çınlaması ve baş ağrısına dikkat

Doç. Dr. Gökhan Kuran, çene eklemi bozukluklarının genellikle ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme zorlukları, çeneden gelen klik sesi ve kulaktaki çınlama ile kendini belli ettiğini ifade etti. Özellikle sabahları çenede sertlik hisseden, çenesinde kilitlenme yaşayan ve çiğneme sırasında zorlanan bireylerin bu tür bir bozukluğa sahip olabileceğini aktaran Doç. Dr. Kuran, çene ekleminde sürekli bir ağrı veya baş ağrısı ile birlikte bu belirtilerin görülebileceğini kaydetti.