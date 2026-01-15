Uzmanından uyarı: Bilinçsiz egzersizler bel fıtığı ve menisküs riskini artırıyor
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İnci Şenses, spor ve egzersizin sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olduğunu vurgularken, kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Dr. Şenses, özellikle doktora danışılmadan ve alanında uzman olmayan kişilerce sosyal medyada paylaşılan egzersiz videolarındaki hareketlerin bilinçsizce yapılmasının; bel fıtığı, omuz eklem hasarları ve menisküs gibi kalıcı sorunlara sebep olabileceğini belirtti.
Memorial Bodrum Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. İnci Şenses, kişiye özel planlanmayan egzersizlerin oluşturduğu riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerine başvuran hastalarda egzersize bağlı yaralanmaların belirli hareketlerde yoğunlaştığını belirten Uz. Dr. Şenses, yanlış teknikle yapılan plank egzersizlerinin bel fıtığını tetiklediğini ifade etti. Uygun olmayan direnç lastikleriyle yapılan egzersizlerin omuz ekleminde hasara yol açabildiğini vurgulayan Şenses, kontrolsüz ve hatalı formda uygulanan squat hareketlerinin ise diz ekleminde menisküs ve bağ yaralanmalarına neden olabildiğini kaydetti.
Dijital platformlarda paylaşılan egzersiz videolarının, bireyin mevcut sağlık durumu değerlendirilmeden uygulanmasının sakatlanma riskini artırdığını belirten Şenses, bu içeriklerin büyük bölümünün; yaş, fiziksel kapasite, omurga sağlığı, eklem yapısı, kilo ve geçirilmiş hastalıklar dikkate alınmadan hazırlandığını, bu nedenle her birey için güvenli olmadığını dile getirdi.
Egzersiz kaynaklı sakatlıkların temelinde üç ana hatanın öne çıktığını belirten Uz. Dr. Şenses, bunları şu şekilde sıraladı:
"Ağrının kas, fıtık ya da kemik kaynaklı olup olmadığı belirlenmeden yapılan egzersizler. Herkese aynı egzersiz anlayışıyla kişiye özel planlama yapılmaması. Yanlış hız, uygunsuz yük ve hatalı tekrar sayılarıyla yapılan uygulamalar"
Egzersizin koruyucu ve tedavi edici etkilerinden güvenli şekilde yararlanabilmek için uygulama öncesinde klinik değerlendirmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Şenses, bireyin egzersize başlamadan önce mevcut şikayetlerinin kaynağının netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ağrının kas-iskelet sistemi, disk patolojisi ya da eklem yapılarıyla ilişkili olup olmadığının doğru egzersiz planlamasını doğrudan etkilediğini ifade etti.