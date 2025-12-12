Uzmanından uyarı: Burun estetiğinde altın oran, kişiye özel belirlenmeli

Burnun estetik açıdan ideal kabul edilen açılarının bilimsel karşılıklarına da dikkat çeken Doç. Dr. Evin, örneğin nazolabial açı, dorsal estetik çizgiler ve tip projeksiyonu gibi parametrelerin her hastada farklı olması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla ameliyat öncesi hastanın fotoğrafları üzerinde yapılan sanal planlama ile ideale yakın bir burun görüntüsü elde edildiğini dile getiren Doç. Dr. Evin, böylece hastanın burun algısı ve beklentileriyle tıbbi normların sentez edilerek en doğru sonucun hedeflendiğini belirtti.