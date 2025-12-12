Uzmanından uyarı: Burun estetiğinde altın oran, kişiye özel belirlenmeli
Burun estetiğinde tercih edilen güncel yaklaşımları anlatan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nuh Evin, "Cerrahi yaklaşımın seçimi hastanın kemik yapısı, cilt kalınlığı ve fonksiyonel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Her teknik bilimsel olarak farklı katkı sağlar ve bu nedenle analiz aşaması ameliyatın en kritik bölümüdür." açıklamasında bulundu.
Rinoplastide altın oran kavramına modern yaklaşım
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nuh Evin, burun estetiğinde (rinoplasti) kullanılan ‘altın oran’ kavramının güncel cerrahi pratikte yalnızca estetik bir referans değil, yüz analizinde kullanılan bilimsel bir ölçüm aracı olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Evin’e göre altın oran, yüzün yatay ve dikey boyutlarının matematiksel uyumunu tanımlarken, modern rinoplasti planlamasında anatomik bütünlük, fonksiyonel gereklilikler ve yumuşak doku dinamikleri ile birlikte değerlendirilebileceğini söyledi.
Doç. Dr. Nuh Evin, burun estetiğinde standart bir oran yaklaşımının bilimsel olarak artık geçerli olmadığını ifade edere, "Hastanın nazal kemik yapısı, kıkırdak hacmi, deri kalınlığı, septum desteği ve yüz açılarının tamamı bireysel olarak değerlendirilmelidir. Altın oran, bu değerlendirmelerde bir çerçeve sunar ancak cerrahi kararlar tamamen kişiye özel anatomik gerekliliklere göre verilir" ifadelerine yer verdi.
Burnun estetik açıdan ideal kabul edilen açılarının bilimsel karşılıklarına da dikkat çeken Doç. Dr. Evin, örneğin nazolabial açı, dorsal estetik çizgiler ve tip projeksiyonu gibi parametrelerin her hastada farklı olması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla ameliyat öncesi hastanın fotoğrafları üzerinde yapılan sanal planlama ile ideale yakın bir burun görüntüsü elde edildiğini dile getiren Doç. Dr. Evin, böylece hastanın burun algısı ve beklentileriyle tıbbi normların sentez edilerek en doğru sonucun hedeflendiğini belirtti.
Rinoplastide solunum fonksiyonları estetik kadar önemli
Doç. Dr. Evin, özellikle fonksiyonel burun cerrahisinin estetik operasyonlarla entegre yapılmasının güncel standart haline geldiğini söyleyerek, "Septum deviasyonu, burun içi valv darlıkları, konka hipertrofisi gibi fonksiyonel problemler, estetik rinoplasti ile eş zamanlı olarak düzeltilmelidir. Rinoplastide burunda estetik bir iyileşme sağlarken aynı anda solunum kapasitesini artırmak, cerrahinin başarısı için kritik bir adımdır. Nazal valv açıları ve hava akımı ölçümleri artık cerrahi planlamanın önemli bir parçasıdır" şeklinde konuştu.