Uzmanından uyarı: Fazla çay tüketimi gebelerde anksiyete, bebeklerde engellilik riski oluşturuyor
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, fazla çay tüketiminin gebelerde anksiyete, bebeklerde ise engellilik riskine yol açabileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Türkiye’de ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çay tüketiminin yüksek olduğunu belirterek, aşırı çay tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı.
Çayın içeriğindeki tanen maddesinin vücutta demir emilimini azaltarak gebelerde demir eksikliği anemisine yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, bu durumun hem anne hem de bebek için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini, aşırı çay tüketiminin kafein oranını artırarak annelerde huzursuzluk, kaygı, endişe ve anksiyete seviyelerinin yükselmesine neden olabileceğini söyledi.
Fazla çay tüketiminin aşırı sıvı kaybına neden olduğunu ve bunun da bebekte olumsuz gelişim etkileri oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Bu, hastalarda gebelik esnasında annelerde ciddi anlamda mide problemleri artabilmektedir. Fakat çay tüketimi yapan kişilerde mide asidini arttırdığı için gastrit, ülser gibi risk faktörlerini artırabilmektedir. Mide problemi yaşayan kadınlarda ve anne adaylarında bunların tüketiminin azaltılmasını istiyoruz." dedi.
"Çay aynı zamanda florür dediğimiz maddeyi içermektedir. Buna bağlı olarak kemik erimesi riskini de artırabilmektedir. Sırt ağrısı, kemik ağrısı problemleriyle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Çay, az da olsa oksalat içermektedir." diyen Prof. Dr. Çoksüer, "Oksalat içeriğine bağlı olarak özellikle kadınlarda böbrek taşının artışının da olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.