Uzmanından uyarı: Fazla çay tüketimi gebelerde anksiyete, bebeklerde engellilik riski oluşturuyor

Fazla çay tüketiminin aşırı sıvı kaybına neden olduğunu ve bunun da bebekte olumsuz gelişim etkileri oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Bu, hastalarda gebelik esnasında annelerde ciddi anlamda mide problemleri artabilmektedir. Fakat çay tüketimi yapan kişilerde mide asidini arttırdığı için gastrit, ülser gibi risk faktörlerini artırabilmektedir. Mide problemi yaşayan kadınlarda ve anne adaylarında bunların tüketiminin azaltılmasını istiyoruz." dedi.