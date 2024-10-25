Uzmanından uyarı! Göğüs ağrısını tanımak hayati önem taşıyor

Kalp hastalığı ve inmenin başlıca davranışsal risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı ve fazla alkol tüketimi yer almaktadır. Bu alışkanlıklar gün geçtikçe daha da yaygın hale gelirken, kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de giderek artmaktadır. Sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi, bu risklerin önüne geçmek adına atılabilecek en önemli adımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Kalp damar hastalıklarının erken belirtilerinden biri olan göğüs ağrısını tanımanın, kalp krizinin önlenmesinde ve hızlı müdahalesinde kritik bir rol oynadığını belirten Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Sarper Yılmaz, “Göğüs ağrısının fark edilmesi ve gerekli adımların hızla atılması, kalp krizi veya inme gibi durumların yaşanması halinde hayat kurtarıcı olabilir. Bu nedenle toplumda göğüs ağrısı ve kalp hastalıkları konusunda bilinçlenmek ve farkındalığı artırmak, sağlıklı bir gelecek için önemli bir adım olacaktır” dedi.