Uzmanından uyarı! Havuz ve denizden bulaşabilecek enfeksiyonlara dikkat
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şerife Akalın, yaz aylarında denize ve havuza girenlerinin sayısının artması nedeniyle enfeksiyon belirtileriyle hastaneye gelenlerin sayısında artış olduğunu bildirdi. Doç. Dr. Akalın, özellikle çocuk havuzlarının enfeksiyon bulaşması açısında daha riskli olduğunun altını çizdi.
Denizli Özel Tekden Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şerife Akalın yaz aylarında denize ve havuza girenlerinin sayısının artması sebebiyle enfeksiyon belirtileriyle gelenlerin sayısında artış olduğunu belirtti. Özellikle çocuk havuzlarında enfeksiyon bulaşması açısında daha riskli olduğunu vurguladı. Özellikle ortak kullanım alanı olan havuzlarda birçok bakteri, virüs ve parazit kirlilik oluşturduğunu ve bu mikropların suyla karıştıktan sonra hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile buluşabileceğini dikkat çekti.
“Yaz aylarında enfeksiyon belirtileriyle hastaneye gelenlerin sayısı arttı”
Yaz aylarında enfeksiyon belirtileriyle hastanelere gelenlerin sayısında artış olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şerife Akalın, “ Yaz aylarında denize ve havuza girenlerin sayısının artmasıyla, enfeksiyon belirtileriyle hastanelere gelenlerin sayısında da bir artış oldu. Özellikle çocuk havuzları enfeksiyon bulaşması açısından daha risklidir” dedi.
“Hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile bulaşabilir”
Hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi yada yutulması neticesinde bulaşabilecek olduğunu belirten Doç. Dr. Akalın, “Havuz suyundan enfeksiyon bulaşmasının en önemli nedeni havuzu kullanan kişilerden kaynaklanan organik kirlenmelerdir. “Özellikle ortak kullanım alanı olan havuzlarda birçok bakteri, virüs ve parazit kirlilik oluşturur. E.coli, Cryptosporidium, Giardia, Shigella gibi suya karışan mikroplar, suyun yutulması ile bireylerde ishale neden olur. A tipi bulaşıcı sarılık (Hepatit A) hastalığı da hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile bulaşabilir. Irmaklar ve denizler de benzer şekilde kirlenebilir. Bu suların içilmesi ya da vücuda temas etmesiyle ishal, solunum sistemi enfeksiyonları, kulak, göz ve cilt enfeksiyonları oluşabilir. Mantarlar klorlu ortamlarda ölmeyen ve denizde yok olmayan organizmalardır. Klorda da bölünebildiklerinden, havuzdan bulaşmaları kolaydır. Ayrıca havuzlardaki klor, kimyasal konjonktivit dediğimiz göz rahatsızlığına da neden olur” dedi.
Çocuklarınız havuzda oyun esnasında dikkatli olmalı
Çocuk havuzlarının enfeksiyon bulaşması açısından biraz daha riskli olduğunu belirten Doç. Dr. Akalın, “Çocuk havuzlarının enfeksiyon bulaşması açısından biraz daha risklidir. Çocukların dışkı ve idrar kontrollerinin daha az olması, oyun esnasında su yutma muhtamelleri daha fazla olması bunda en önemli etkendir. Özellikle yeterince temizlenmeyen ve temiz su sirkülasyonunun düzenli yapılmadığı havuzlardan enfeksiyonlar bulaşabilmektedir” şeklinde konuştu.