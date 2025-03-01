Uzmanından uyarı! İftarda hızlı ve çok yemek sağlık açısından tehlikeli

"Ramazan ayında günlük en az 10-12 bardak su içmeliyiz"

Ramazan ayında su tüketiminin çok önemli olduğunu anlatan Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Günlük en az 10-12 bardak su içmeliyiz. Süre kısıtlı olduğu için bu 10-12 bardağı iftarla sahur arasına dağıtmamız gerekiyor. Fakat sonra çay ve kahve tüketimi çok fazla olduğu zaman susuzluk hissedilmeyebiliyor. Aksine bu içecekler diüretik olduğu, kafeinli içecek olduğu için vücuttaki su ihtiyacını arttırıyor. Mutlaka iftarla sahur arası 10-12 bardak su içmeliyiz. Her çayla, kahveyle birlikte mutlaka 1 bardak su tüketmeyi unutmamalıyız. Buna ek çok yağlı yemekler, baharatlı yiyecekler, tatlı tüketimi de su ihtiyacını arttırıyor." dedi.