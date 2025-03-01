Uzmanından uyarı! İftarda hızlı ve çok yemek sağlık açısından tehlikeli
Ramazan ayında yapılan en büyük hatalardan biri, çok hızlı bir şekilde ve fazla miktarda besini bir anda tüketmektir. Uzman Diyetisyen Öten, hızlı yemek yemenin reflü, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarına yol açacağını belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, Ramazan ayında su tüketiminin önemine vurgu yaparak sofralarda da yağlı yiyeceklerin bazı sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.
"Ramazan ayında günlük en az 10-12 bardak su içmeliyiz"
Ramazan ayında su tüketiminin çok önemli olduğunu anlatan Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Günlük en az 10-12 bardak su içmeliyiz. Süre kısıtlı olduğu için bu 10-12 bardağı iftarla sahur arasına dağıtmamız gerekiyor. Fakat sonra çay ve kahve tüketimi çok fazla olduğu zaman susuzluk hissedilmeyebiliyor. Aksine bu içecekler diüretik olduğu, kafeinli içecek olduğu için vücuttaki su ihtiyacını arttırıyor. Mutlaka iftarla sahur arası 10-12 bardak su içmeliyiz. Her çayla, kahveyle birlikte mutlaka 1 bardak su tüketmeyi unutmamalıyız. Buna ek çok yağlı yemekler, baharatlı yiyecekler, tatlı tüketimi de su ihtiyacını arttırıyor." dedi.
Susuzluğun neden olduğu sorunlar
"Az yağlı yemek, iftarda ve sahurda az baharatlı yemek çok önemli. Vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşuyor. Biz yeteri kadar su tüketmediğimiz zaman vücudun su dengesi bozuluyor, biz buna dehidrasyon diyoruz." diyen Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Susuzluk, tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon problemlerine sebep olabiliyor. O yüzden ihtiyacımız olan günlük 10 ile 12 bardak suyu mutlaka içmeliyiz." şeklinde konuştu.
"Hızlı yemek yemek sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor"
İftar sofralarında yağlı yiyeceklerin neden olacağı sorunları anlatan Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Ramazan’da davet sofralarının anlamı bizler için çok büyük. Fakat çok büyük sofralara oturmak, hızlı yemek yemek sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor." dedi.