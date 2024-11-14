Uzmanından uyarı! İlk sinyallere dikkat: Diyabeti önlemek mümkün

İri bebek doğuran ve PCOS sendromu olan kadınlar da risk grubunda

Dr. Sarı, özellikle vücut kitle indeksi (VKİ) 25’in üzerinde olanlar, ailesinde diyabet geçmişi bulunanlar, iri bebek doğuran ya da hamilelikte gestasyonel diyabet tanısı almış veya polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar ile hipertansiyonu olan bireylerin yüksek risk grubunda olduğunu ifade etti. Sarı, bu kişilerin düzenli sağlık kontrolleri yaptırması, kan şekeri seviyelerini takip etmesi ve gerektiğinde yaşam tarzı değişikliklerine yönelmesi uyarısında bulunarak diyabeti önleme yolunda önemli adımlar atabileceklerini belirtti.