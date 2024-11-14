Uzmanından uyarı! İlk sinyallere dikkat: Diyabeti önlemek mümkün
Dahiliye Uzmanı Dr. Hakan Sarı, diyabet öncesi evre olarak bilinen prediyabet ve insülin direncinin önemini vurguladı. Dr. Sarı, “Prediyabetin gelişmesi önlenebilir; ancak farkındalık eksikliği ve yaşam tarzı değişikliği nedeniyle diyabet oranlarında artış devam ediyor” dedi.
Uzmanlar, Dünya Diyabet Günü’nde prediyabet evresinde alınacak önlemlere dikkat çekti. Prediyabet evresinde kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Dahiliye Uzmanı Dr. Hakan Sarı, beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile diyabetin gelişiminin geciktirilebileceğini veya tamamen önlenebileceğini vurguladı.
Türkiye Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hakan Sarı, diyabet öncesi evre olarak bilinen prediyabet ve insülin direncinin önemini vurguladı. Prediyabet, kan şekeri seviyeleri normalin üstünde olmasına rağmen henüz diyabet tanısı koymak için yeterli olmayan bireylerde görülüyor ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde tip 2 diyabete dönüşme riski taşıyor. Dr. Sarı, Türkiye Diyabet Çalışması (TURDEP) verilerine göre ülkemizdeki erişkin nüfusun yüzde 42’sinin diyabetik veya prediyabetik olduğuna dikkat çekti.
“Prediyabetin gelişmesi önlenebilir; ancak farkındalık eksikliği ve yaşam tarzı değişikliği nedeniyle diyabet oranlarında artış devam ediyor” diyen Dr. Hakan Sarı, risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Prediyabet evresinde yapılan erken müdahaleler, diyabetin gelişimini yüzde 44 ila yüzde 58 oranında geciktirebilir veya tamamen önleyebilir.
İri bebek doğuran ve PCOS sendromu olan kadınlar da risk grubunda
Dr. Sarı, özellikle vücut kitle indeksi (VKİ) 25’in üzerinde olanlar, ailesinde diyabet geçmişi bulunanlar, iri bebek doğuran ya da hamilelikte gestasyonel diyabet tanısı almış veya polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar ile hipertansiyonu olan bireylerin yüksek risk grubunda olduğunu ifade etti. Sarı, bu kişilerin düzenli sağlık kontrolleri yaptırması, kan şekeri seviyelerini takip etmesi ve gerektiğinde yaşam tarzı değişikliklerine yönelmesi uyarısında bulunarak diyabeti önleme yolunda önemli adımlar atabileceklerini belirtti.