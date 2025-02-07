Uzmanından uyarı! İnternet alışverişi sahte gözlük ve kontakt lens riskini artırıyor

Demircan, Türkiye'de 100'ün üzerinde gözlük üretimi yapan fabrika olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Çok sayıda yerli üretim gerçekleştiren fabrikamız var ama markalaşmış değiliz maalesef. Türkiye'nin markalaşmaya ihtiyacı var. Uluslararası markalar Türkiye'de kendi markasını satıyor. Bu markaların popülaritesi gibi bizim de ürünlerimizin içerisinde popülaritesi yüksek markalar yaratabilirsek çok daha başarılı olacak. Türkiye'de daha çok enjeksiyon gözlük üretiyoruz, enjeksiyon gözlüğün üretimi adetsel anlamda da çok hızlı üretilir. Fiyatı da daha uygundur. Çin ile yarışır vaziyetteyiz şu anda. Asetat gözlük üretmeye de başladık. Türkiye'de ihracat da azımsanmayacak kadar fazla. İhracatımız daha çok Türk Cumhuriyetlerine, Arap coğrafyasına. Avrupa'ya ihracatımız yok denecek kadar az."