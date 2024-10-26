Uzmanından uyarı! Kadınların en büyük sorunu ’lipödem’

"Vücutta enflamasyon arttıkça bağışıklık sistemi su-sodyum-glikoz açığa çıkartır. Enflamasyonun olduğu bölgeye göre orada su ve yağ birikir. Yani ödem ve yağlanma görülür." diyen diyetisyen Kamalı, "Lipödemde bacaklarda enflamasyon olduğu için o bölgelere bastırınca ağrı hissederler. Bu yüzden ilk strateji enfalamasyonu baskılamak olmalıdır. Lipödem için yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıklarında yapılan düzenlemeler semptomların yönetiminde yardımcı olabiliyor. Bilimsel araştırmalara göre, lipödemde yağ dokusunun dağılımı sadece diyete veya egzersize iyi yanıt vermeyebiliyor. Bu nedenle takım çalışması oldukça kıymetli.. Ayrıca vücuttaki enflamasyonun azaltılması da temel hedeflerin arasında yer alıyor. Bu nedenle anti-oksidan ve anti-inflamatuar besin ögelerinden zengin bir beslenme en başta gelmelidir. Son zamanlarda çalışmalar, ketojenik diyetin lipödem hastalarında yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun yanında, lipödem ve östrojen arasında bir bağlantı olduğu düşünüldüğünden, soya ve fito-östrojen içeren gıdalardan uzak durulması gerekmektedir" dedi.