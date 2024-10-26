Uzmanından uyarı! Kadınların en büyük sorunu ’lipödem’
Diyetisyen Cemre Kamalı, çoğunlukla kadınlarda alt ekstremitelerde görülen cilt altı yağ dokusunun anormal birikmesi olan lipödem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Kamalı, lipödemin özellikle hormonal değişim evrelerinde (ergenlik, gebelik, menopoz) ortaya çıktığını ve bunun da östrojen kaynaklı bir problem olabileceğini söyledi.
Lipödem nedir?
Diyetisyen Cemre Kamalı, lipödemin çoğunlukla kadınlarda görülen özellikle kalça, uyluk, diz ve kollarda orantısız yağ birikimi ve sıvı tutulması ile karakterize kronik bir yağ dağılım bozukluğu olduğunu söyledi.
Lipödem özellikle ergenlik, gebelik ve menopoz dönemlerinde ortaya çıkıyor
Diyetisyen Cemre Kamalı, lipödemin özellikle hormonal değişim evrelerinde (ergenlik, gebelik, menopoz) ortaya çıktığını ve bunun da östrojen kaynaklı bir problem olabileceğini söyledi. Diyetisyen Kamalı, lipödemden etkilenen bölgelerde beyaz yağ dokusundaki alfa ve beta östrojen reseptörlerinde bozukluklar görülebildiğini dile getirdi.
"Vücutta enflamasyon arttıkça bağışıklık sistemi su-sodyum-glikoz açığa çıkartır. Enflamasyonun olduğu bölgeye göre orada su ve yağ birikir. Yani ödem ve yağlanma görülür." diyen diyetisyen Kamalı, "Lipödemde bacaklarda enflamasyon olduğu için o bölgelere bastırınca ağrı hissederler. Bu yüzden ilk strateji enfalamasyonu baskılamak olmalıdır. Lipödem için yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıklarında yapılan düzenlemeler semptomların yönetiminde yardımcı olabiliyor. Bilimsel araştırmalara göre, lipödemde yağ dokusunun dağılımı sadece diyete veya egzersize iyi yanıt vermeyebiliyor. Bu nedenle takım çalışması oldukça kıymetli.. Ayrıca vücuttaki enflamasyonun azaltılması da temel hedeflerin arasında yer alıyor. Bu nedenle anti-oksidan ve anti-inflamatuar besin ögelerinden zengin bir beslenme en başta gelmelidir. Son zamanlarda çalışmalar, ketojenik diyetin lipödem hastalarında yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun yanında, lipödem ve östrojen arasında bir bağlantı olduğu düşünüldüğünden, soya ve fito-östrojen içeren gıdalardan uzak durulması gerekmektedir" dedi.
"Kahve, çay tüketimini artırmanız halinde ekstra olarak su tüketiminizi de artırın"
Lipödemle yaşayanların dikkate alabileceği bazı beslenme ve yaşam tarzı hakkında ipucu veren Kamalı, "Anti-enflamatuar yiyecekler tüketme en güçlüsü Omega-3 tür. Yani deniz ürünü tüketimi. Çünkü omega-3 EPA ve DHA kısmı enflamasyonu baskılar. Bunun yanında zencefil-zerdeçal gibi bitkiler, yeşil yapraklı olmak üzere rengarenk sebzeler. Patates hariç (tatlı patates olabilir.) soğan ve sarımsak örnek verilebilir. Tuz alımını sınırlamak, vücutta sıvı tutulumunu azaltarak şişkinliği azaltabilir. İşlenmiş gıdaları ve aşırı tuzlu yiyecekleri mümkün olduğunca azaltmak önemlidir." dedi.