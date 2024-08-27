Uzmanından uyarı! M-çiçeğinde riskli gruplar daha dikkatli olmalı

“Çiçek aşısı hastalığa karşı bağışıklık oluştururken suçiçeği aşısı bağışıklık sağlamıyor”

Risk grubunda olanların hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Boztaş, “0-5 yaş arası bebek ve çocuklar, yaşlılar, gebeler ve herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi ileride derecede zayıflamış kişiler hastalığa karşı daha hassas olduğu için dikkatli olmalıdır. 40 yaşından küçük olan kişiler, 50 yaşından büyük olanlara göre bu mikroba karşı daha hassastır. Çünkü 1980 yılına kadar ülkemizde tüm vatandaşlarımıza yapılan çiçek aşısının, MÇV’ye karşı yüzde 85 oranında bağışıklık sağladığı biliniyor. Gündemde sıklıkla yer edinen suçiçeği aşısı ise MÇV’ye karşı bağışıklık sağlamaz çünkü suçiçeği virüsü tamamen farklı bir gruba aittir” dedi.