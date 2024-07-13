Uzmanından uyarı! Sağlıklı olmak için alınan multivitaminler kanser riskini artırıyor

İnternet üzerinden satışlara özellikle sporcu takviyelerine dikkat

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de bu platformlarda satıldığını belirten Prof. Dr. Esen, güvenli internet sitelerinden bilinen markaların alınabileceğini ancak genellikle bitkisel çaylar ve zayıflama ürünleri gibi sahte ürünlerin alınmaması gerektiğini vurguladı. Sporla uğraşan gençlerin protein takviyeleri konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini ve bu ürünlerin internetten değil, bilinen sertifikalı merkezlerden alınmasının daha sağlıklı olacağını da ifade eden Prof. Dr. Esen sözlerine öyle devam etti:

“Sporcu takviyeleri özellikle 15-25 yaş arasındaki gençler tarafından sıkça kullanılıyor. Bu takviyeler zararsız gibi görünse de laboratuvar ürünü. Doğal protein kaynakları kas yapımında daha faydalı iken yapay protein ürünleri ise bağırsaklarda damar tıkayıcı maddelere dönüşebiliyor. Bu nedenle, sporcu takviyeleri doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerekiyor.”