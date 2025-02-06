Uzmanından uyarı: Sarı serum, her bünyeye iyi gelecek sihirli bir formül değil
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, sarı serumun doktor onayı olmadan kullanıldığı taktirde sağlığı tehdit ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Kutlu, "Her tıbbi uygulama kişiye özel olmalıdır ve ‘sarı serum’ herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir" dedi.
Halk arasında sarı serum olarak adlandırılan uygulamanın genellikle C ve B vitaminleri, magnezyum, çinko gibi bazı vitamin ve mineralleri içeren serumlardan oluştuğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi’nden İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, "Sarı serumun içeriği sabit olmayıp, kişinin sağlık durumuna ve doktorun önerisine göre farklı bileşenler eklenebilir. Bu serumlar genellikle bağışıklık sistemini desteklemek, yorgunluğu azaltmak, kronik hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, bu tür takviye tedaviler tıbbi bir gereklilik durumunda ve doktor kontrolünde yapılmalıdır" diye konuştu.
"Bilinçsizce uygulanan serum tedavileri risk oluşturabilir"
Bu serumların her hastada aynı etkiyi göstermediğini, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğu için bazı kişilerde yan etkilere yol açabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, "Bu serumun özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik hastalıkları olanlar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları), hamileler ve emziren anneler için doktor önerisi olmadan kullanılması sakıncalı olabilir. Bazı kişilerde tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Ayrıca, böbrek ve karaciğer üzerine ek yük getirebileceği için dikkatli olunmalıdır." dedi.
" Unutulmaması gereken en önemli nokta, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğudur." diyen Prof. Dr. Ali Kutlu, Bir kişiye iyi gelen bir uygulama, diğer bir kişide alerjik reaksiyonlara, tansiyon değişikliklerine ya da böbrek ve karaciğer üzerinde ek yük oluşturarak sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden bağışıklık güçlendirme amacıyla bilinçsizce uygulanan serum tedavileri risk oluşturabilir". şeklinde konuştu.
"Sarı serum, her bünyeye iyi gelecek sihirli bir formül değildir"
Bazı hastaların doktorlarına "Bana sarı serum verin, bağışıklığım güçlensin" şeklinde baskı yapabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, bu konuda ısrarcı olunmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Sarı serum, her bünyeye iyi gelecek sihirli bir formül değildir. Eksikliği tespit edilmemiş vitamin ve minerallerin gereksiz yere alınması vücuda zarar verebilir." dedi.