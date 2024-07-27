Uzmanından uyarı! Sıcak havalarda şok diyetlerden uzak durun

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, halsizlik başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açabilen bu durumdan korunmak için dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı. Yaz aylarında sağlığımızı korumak için dengeli beslenmenin ve yeterli sıvı tüketmenin önemine değinen Arslansoyu, özellikle gıda zehirlenmeleri, şok diyetler ve alkol tüketimi gibi risklere dikkat çekti. Banu Özbingül Arslansoyu; mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin, geç saatlerde yemek yemekten kaçınmanın ve D vitamini için güneş ışığından yararlanmanın önemini vurguladı.