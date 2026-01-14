Uzmanından uyarı: Siyatik ağrınız bel fıtığı ile karışmasın

Siyatikte piriformis etkisi

Siyatik sinirin omurga dışında sıkışmasına neden olan ve bazen gözden kaçabilen önemli bir sebebinin de piriformis sendromu olduğunu belirten Op. Dr. Yaşar Karataş, "Bu sendrom hastada yaptığı bulgular benzerliği dolayısı ile bel fıtığı ile karışabilir. Piriformis kalçada bulunan kuyruk sokumundan uyluk kemiğine uzanan derin yerleşimli bir kastır. Bu kasın altından siyatik sinir geçer. Zorlama, travma, kasın kendisinde ya da çevresindeki dokularda iltihaplanma, uzun süre oturma gibi sebeplerle bu kasta gerginlik, ödem gelişebilir. Bu durumda altındaki siyatik sinirde sıkışma meydana gelir. Siyatik sinirin baskıya uğraması ile kalçada ve sıkışan taraftaki bacak arka yüzünde ağrı, uyuşukluk meydana gelir. Hastalarda oturmaya karşı tahammülsüzlük olur ve merdiven çıkmada zorluk olabilir’’ dedi.