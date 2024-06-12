Uzmanından uyarı! Stresli yaşam bipolar bozukluğa neden olabilir
Uzman Klinik Psikolog Buse Gökçe, bipolar bozukluğun, kişinin ruh halindeki sürekli dalgalanmalar nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Toplumda her 100 kişiden 1-2’sinde görülen bipolar bozukluk, sıklıkla 15-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde ortaya çıkar" diyen Gökçe, "kadın ile erkeklerde eşit oranda görülür" şeklinde konuştu.
Bipolar bozukluğun bireylerin yaşamında belirli dönemlerde depresyon ve diğer zamanlarda ise enerjinin, uykusuzluğun ve hareketliliğin arttığı manik dönemlerle seyreden yaygın bir ruhsal hastalığı olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Klnk. Psk. Buse Gökçe, bilgilendirmede bulundu.
"Genetik yatkınlığı olanlarda daha fazla görülür"
Bipolar bozukluğun kesin nedeni henüz belirlenemediğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Genetik, nörokimyasal ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde bu bozukluğun daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca, stresli yaşam koşulları, ağır travmalar ve sevilen birinin kaybı gibi durumlar da bipolar bozukluğun tetiklenmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.
“Belirtileri kişiden kişiye değişir”
Bipolar bozukluk belirtilerinin kişiden kişiye değişebilir ve farklı yoğunluklarda olabileceğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Manik belirtiler arasında enerji artışı, aşırı mutluluk, kendini önemli hissetme ve ajitasyon öne çıkarken, depresif belirtilerde enerji eksikliği, değersizlik hissi, özgüven düşüklüğü ve intihar düşünceleri görülür” dedi.
“Aşırı neşeli hissetme, hızlı konuşma ve çok para harcama görülebilir”
Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, mani döneminde görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:
Aşırı neşeli ve coşkulu hissetme, özgüvende artış, uyku ihtiyacında azalma, hızlı konuşma, çok para harcama, cinsel dürtülerde artış, alkol ve uyuşturucu kullanımı, sabırsızlık, uygun olmayan davranışlarda artış.
Keyifsizlik, enerji eksikliği, konsantrasyon zorluğu, umutsuzluk hali, uyuma güçlüğü, iştahsızlık, intihar düşünceleri.