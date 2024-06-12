Uzmanından uyarı! Stresli yaşam bipolar bozukluğa neden olabilir

"Genetik yatkınlığı olanlarda daha fazla görülür"

Bipolar bozukluğun kesin nedeni henüz belirlenemediğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Genetik, nörokimyasal ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde bu bozukluğun daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca, stresli yaşam koşulları, ağır travmalar ve sevilen birinin kaybı gibi durumlar da bipolar bozukluğun tetiklenmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.