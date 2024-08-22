Uzmanından uyarı! Yüksek kolesterol kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, Vücut için gerekli bir element olan kolesterolün belirli seviyelerde kalmasının önemini vurgulayarak, “Kolesterol değerleri belirli seviyeler üstüne çıktığında ölüm sebeplerinin başında gelen kardiyovasküler hastalıklar için ana risk faktörlerindendir” uyarısında bulundu.
Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, yüksek kolesterolün zararlarına değinerek kolesterolün ideal seviyelerde tutulmasına ilişkin önerilerde bulundu.
Kolesterolün vücudumuz için çok önemli bir lipit olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, “Kolesterol hücrelerin dokusunda yapı taşı olarak, safra asitlerinin üretiminde, steroid türevi hormonlarının üretiminde kullanılır” dedi.
Kolesterol yüksekliğine dikkat
Kolesterol yüksekliğinin önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Sönmez, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin başlıca nedeni aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklardır. Kolesterol yüksekliği yani dislipidemi dediğimiz bozukluk aterosklerotik kardiyovasküler hastalığının en önemli risk faktörüdür ve bu önlenebilen bir faktördür” diye konuştu.
Kalp damar hastalıkları riski belirlenebiliyor
Kolesterol değerlerinin kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde önemli rolü olduğunu ifade eden Sönmez, “Kanda serum lipidlerinin çeşitleri vardır ve kalp damar hastalıkları riskini belirlemek için bunları ölçeriz. Serumda ölçülen lipidler Total-K (mg/dL), LDL-K (mg/dL), HDL-K (mg/dL), Triglisert ve Apo-B (mg/dL) olarak sıralanabilir” dedi.