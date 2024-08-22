Uzmanından uyarı! Yüksek kolesterol kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor

Kolesterol yüksekliğine dikkat

Kolesterol yüksekliğinin önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Sönmez, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin başlıca nedeni aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklardır. Kolesterol yüksekliği yani dislipidemi dediğimiz bozukluk aterosklerotik kardiyovasküler hastalığının en önemli risk faktörüdür ve bu önlenebilen bir faktördür” diye konuştu.