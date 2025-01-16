Uzmanından uyuz hastalığı uyarısı: Kişisel hijyene dikkat edin

"Gece kaşıntısı en belirgin şikayetlerden biri"

Dr. Alataş, uyuz hastalığının belirtileri ve ne zaman doktora başvurulması gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

"Gece kaşıntısı en belirgin şikayetlerden biri. Özellikle parmak aralarında ve özel bölgelerde kaşıntılı yaralar çıkıyorsa, hastalar mutlaka bir hekime başvurmalı. Hastalar genellikle ’Gece yatağa yatınca uyuyamıyorum’ diyerek şikayetlerini dile getiriyor."