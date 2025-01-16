Uzmanından uyuz hastalığı uyarısı: Kişisel hijyene dikkat edin
Kış aylarında artış gösteren dermatolojik rahatsızlıklar ve özellikle uyuz hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sular Akademi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, "Uyuz vakalarını daha önce de görüyorduk, ancak son dönemde bu hastalığın sıklığında ciddi bir artış var. Hastalarımıza özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini öneriyorum." dedi.
Dr. Alataş, Kahramanmaraş’ın deprem bölgesi olması nedeniyle uyuz vakalarının önceki yıllara oranla ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, kişisel hijyenin önemine vurgu yaptı
Dr. Alataş, "Uyuz vakalarını daha önce de görüyorduk, ancak son dönemde bu hastalığın sıklığında ciddi bir artış var. Hastalarımıza özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini öneriyorum." dedi.
"Gece kaşıntısı en belirgin şikayetlerden biri"
Dr. Alataş, uyuz hastalığının belirtileri ve ne zaman doktora başvurulması gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:
"Gece kaşıntısı en belirgin şikayetlerden biri. Özellikle parmak aralarında ve özel bölgelerde kaşıntılı yaralar çıkıyorsa, hastalar mutlaka bir hekime başvurmalı. Hastalar genellikle ’Gece yatağa yatınca uyuyamıyorum’ diyerek şikayetlerini dile getiriyor."