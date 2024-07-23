Uzmanından ‘yaza özel serinleten sağlıklı smoothie' tarifleri
Uzman Diyetisyen Esra Öztürk yaz ayına özel; yaz meyveleriyle evde yapılabilecek, serinletici ve doğal içecek tarifleri verdi. Katkılı içeceklerden her yaşta uzak durulması gerektiğine değinen Öztürk, şekerin olumsuz etkilerini de anlattı.
Yaz aylarında serinleten içecek tercihleri çok önemli. Vücut sıvı dengesini korumak için su en önemli içecek.
Bunun yanında yapılan sağlıklı içecek tercihleriyle hem vücut serinletme hem de sağlıklı beslenme süreci de desteklenebilir.
Çakmak Erdem Hastahanesi'nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Öztürk, bu doğrultuda kişilere evde yapılabilecek sağlıklı ve serinletici yaz içecek tarifleri verdi.
“Ispanak, avakado, badem sütü, muz ile smoothie hazırlayabilirsiniz”
Hazır içecekler yerine taze meyvelerden yapılmış smoothilerin tüketilebileceğini belirten Uzm. Dyt. Öztürk, şu önerilerde bulundu:
“Bu vesileyle daha sağlıklı ürünler tercih edilmiş olunur. Örneğin; ıspanak, avakado, badem sütü, muz ile hazırlanmış bir smoothie hem şeker oranı bakımından düşük hem de sizin için doyurucu bir ürün olacaktır.