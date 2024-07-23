Uzmanından ‘yaza özel serinleten sağlıklı smoothie' tarifleri

“Ispanak, avakado, badem sütü, muz ile smoothie hazırlayabilirsiniz”

Hazır içecekler yerine taze meyvelerden yapılmış smoothilerin tüketilebileceğini belirten Uzm. Dyt. Öztürk, şu önerilerde bulundu:

“Bu vesileyle daha sağlıklı ürünler tercih edilmiş olunur. Örneğin; ıspanak, avakado, badem sütü, muz ile hazırlanmış bir smoothie hem şeker oranı bakımından düşük hem de sizin için doyurucu bir ürün olacaktır.