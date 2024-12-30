Uzmanından yeni yıla yenilenerek girmek için 10 öneri

Her yeni bir yıl, fark etmesek bile taze bir başlangıç yapmak için fırsatlar sunuyor. Ancak bunun için değişimi istemek ve ona göre davranış modelleri geliştirmek gerekiyor. Bunun ilk adımı ise gerçekçi hedefler belirleyip, bunların uygulanmasında kararlı olmaktan geçiyor.