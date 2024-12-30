Uzmanından yeni yıla yenilenerek girmek için 10 öneri
Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yıla psikolojik olarak güçlü girmek için önerilerde bulundu. Karaçiçek, “Yeni yıl kararlarını abartılı beklentiler yerine, ulaşılabilir ve somut hedeflerle oluşturun” dedi.
Her yeni bir yıl, fark etmesek bile taze bir başlangıç yapmak için fırsatlar sunuyor. Ancak bunun için değişimi istemek ve ona göre davranış modelleri geliştirmek gerekiyor. Bunun ilk adımı ise gerçekçi hedefler belirleyip, bunların uygulanmasında kararlı olmaktan geçiyor.
Zihinsel sağlığımıza yatırım yapmanın sadece kendimize değil çevremizdeki sevdiklerimize de iyi geleceğini söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, küçük değişimlerin büyük farklar oluşturabileceğini hatırlatarak yeni yıla psikolojik olarak güçlü ve dengeli bir şekilde başlamak için önerilerde bulundu.
Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yıla yenilenerek girmek için 10 önerisini şu şekilde sıraladı:
1-) Gerçekçi hedefler belirleyin
Zihninizde yeni yıl kararlarını abartılı beklentiler yerine, ulaşılabilir ve somut hedeflerle oluşturun. Küçük, adım adım ilerleyen hedefler hem motivasyonunuzu artırır hem de hayal kırıklığına uğramanızı önlemeye yardımcı olur.
2-) Bir plan oluşturun
Kendiniz için bir zaman çizelgesi hazırlayın. Ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi buraya not ederek ne kadar zaman içinde hayata geçireceğinizi yazın. Ardından gerçekleştirdiğiniz her hedefin üzerini tek tek çizin. Bu, neleri hayata geçirebildiğinizi görmenizi sağlayarak sizi kalan hedefleriniz için motive eder.