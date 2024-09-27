Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin
Cilt, insan vücudundaki en büyük organdır. Beş duyudan biri olan dokunma duyusunu gerçekleştiren cilt, dış dünya ile aramızda koruyucu bir bariyer oluşturur. Peki, cilt sağlığını korumak için hangi besinler tüketilmelidir? Hangi besinler cilde iyi gelir? İşte, cilt sağlığı için tüketilmesi gereken besinler…
SU
Cilt bakımının ilk şartı bol su tüketmektir. Su, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olarak cildin temizlenmesini sağlar. Yeterli su tüketimi, akne ve diğer cilt problemlerini önler. Su ayrıca cilt hücrelerini yenileme özelliğine de sahiptir. Parlak, temiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük 1-1,5 litre su tüketilmesi gerekir.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve cilt bariyerini destekler. Yaban mersini ayrıca, kolajen sentezi için gerekli olan C vitamini açısından da zengindir. Düzenli yaban mersini tüketimi kolajen üretimini artırarak cildin genç görünmesini sağlar.
DOMATES
Domates, içerdiği C vitamini ve likopen sayesinde cilt sağlığını destekler. Beta karoten içeriği sayesinde ise cildi güneşin olumsuz etkilerinden korur ve kırışıklıkların oluşmasını engeller.
KİVİ
Kivi, portakaldan daha yüksek oranda C vitamini içerir. Kivide bulunan C vitamini serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Cildi nemlendirir ve cilt sağlığını korur.