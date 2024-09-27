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  4. Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin

Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin

Cilt, insan vücudundaki en büyük organdır. Beş duyudan biri olan dokunma duyusunu gerçekleştiren cilt, dış dünya ile aramızda koruyucu bir bariyer oluşturur. Peki, cilt sağlığını korumak için hangi besinler tüketilmelidir? Hangi besinler cilde iyi gelir? İşte, cilt sağlığı için tüketilmesi gereken besinler…

Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin - Sayfa 1

SU

Cilt bakımının ilk şartı bol su tüketmektir. Su, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olarak cildin temizlenmesini sağlar. Yeterli su tüketimi, akne ve diğer cilt problemlerini önler. Su ayrıca cilt hücrelerini yenileme özelliğine de sahiptir. Parlak, temiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük 1-1,5 litre su tüketilmesi gerekir.

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Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin - Sayfa 2

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve cilt bariyerini destekler. Yaban mersini ayrıca, kolajen sentezi için gerekli olan C vitamini açısından da zengindir. Düzenli yaban mersini tüketimi kolajen üretimini artırarak cildin genç görünmesini sağlar.

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Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin - Sayfa 3

DOMATES

Domates, içerdiği C vitamini ve likopen sayesinde cilt sağlığını destekler. Beta karoten içeriği sayesinde ise cildi güneşin olumsuz etkilerinden korur ve kırışıklıkların oluşmasını engeller.

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Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin - Sayfa 4

KİVİ

Kivi, portakaldan daha yüksek oranda C vitamini içerir. Kivide bulunan C vitamini serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Cildi nemlendirir ve cilt sağlığını korur.

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