Uzmanlar öneriyor: Bu besinler cildi bebek gibi yapıyor! İşte 12 mucizevi besin

SU

Cilt bakımının ilk şartı bol su tüketmektir. Su, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olarak cildin temizlenmesini sağlar. Yeterli su tüketimi, akne ve diğer cilt problemlerini önler. Su ayrıca cilt hücrelerini yenileme özelliğine de sahiptir. Parlak, temiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük 1-1,5 litre su tüketilmesi gerekir.