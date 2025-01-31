Uzmanlar öneriyor! Bu besinler kemikleri demir gibi güçlendiriyor
Vücut yapısını oluşturmadan organları korumaya ve kalsiyum depolamaya kadar birçok göreve sahip olan kemikler de diğer dokular gibi canlı bir yapıya sahiptir. Yaş ilerledikçe, kemik erimesi ve kemik yoğunluğunun azalması ciddi bir sağlık problemi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle beslenmede kalsiyum içeren besinlere yer vererek kemik sağlığı korunabilir. Peki, kemik sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir? İşte, kemikleri demir gibi güçlendiren besinler...
SÜT
Kalsiyum, fosfor ve protein içeriği zengin olan süt, çocukluk ve gençlikte kemik dokusunun gelişimini sağlar, ileriki yaşlarda osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltabilir. Ayrıca, yaşlı yetişkinler için de kemik sağlığını korumak için süt tüketimi önemlidir. Bu nedenle günde 2 su bardağı süt tüketilmelidir.
YOĞURT
Yoğurt, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Vücut yeterli kalsiyum aldığında alınan bu kalsiyum doğrudan kemikler için kullanılır. Bu anlamda osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde önemi ortaya çıkar.
PEYNİR
Zengin bir kalsiyum ve protein kaynağı olan peynirin düzenli olarak tüketilmesi, kemikleri güçlendirir ve osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltır. Özellikle az tuzlu peynirler, sadece osteoporoz için değil, hipertansiyon sorunu olan bireyler için de son derece değerli bir besindir.
BALIK
Omega 3, D vitamini ve kalsiyum içeriği bakımından zengin olanbalık, kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Omega 3, D vitamini ve kalsiyum bileşenleri kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz (kemik erimesi) riskini düşürür. Özellikle somon, orkinos ve sardalya gibi balıklar, yaşlılık döneminde kemik kırılmalarını önlemeye yardımcı olur.