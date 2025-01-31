Uzmanlar öneriyor! Bu besinler kemikleri demir gibi güçlendiriyor

PEYNİR

Zengin bir kalsiyum ve protein kaynağı olan peynirin düzenli olarak tüketilmesi, kemikleri güçlendirir ve osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltır. Özellikle az tuzlu peynirler, sadece osteoporoz için değil, hipertansiyon sorunu olan bireyler için de son derece değerli bir besindir.