Uzmanlar öneriyor: Bu kuruyemişler şifa deposu!
Kuruyemişler, atıştırmalıkların ötesinde içerik olarak zengin ve faydalı besinlerdir. Peki, hangi kuruyemiş neye iyi gelir? Kuruyemişlerin sağlığa faydaları nelerdir? Kuruyemişleri beslenme düzenimize nasıl dahil edebiliriz? İşte detaylar…
ANTEP FISTIĞI
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Akciğer sağlığını destekler ve akciğeri iltihaplardan temizler
Böbrek sağlığını destekler ve böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur.
Göğsü yumuşatarak öksürüğü keser.
Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.
Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.
Kilo kontrolüne yardımcı olur.
KAJU FISTIĞI
Kaju fıstığı kalp sağlığını destekler.
Kemikleri güçlendirir.
Beyin sağlığını destekler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Depresyonun etkilerini hafifletir.
Cildi serbest radikallerin zararlarına karşı korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir
Saçların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve rengini korumasına yardımcı olur.
BADEM
Kötü kolestrol (LDL) seviyesini düşürür.
Kalp hastalığı riskini en aza indirir.
Kemikleri güçlendirir.
Tokluk hissi verdiği için kilo vermeye yardımcıdır.
Bağırsak hareketlerini artırır.
CEVİZ
Ceviz tokluk hissi verir. Bu durum kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.
Kan basıncını düşürür.
Kalp sağlığını destekler.
Depresyonun etkilerini hafifletir.
Vücuttaki iltihabı azaltır ve inflamasyonla mücadele eder.
Kanser riskini en aza indirir.