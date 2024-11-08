Uzmanlar öneriyor: Günde 2 fincan içmek yeterli! İşte huzursuz bağırsak sendromuna çare bitki çayı

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Huzursuz bağırsak sendromu, her yaş grubunda görülebilir ancak en sık 20-30 yaş arası genç yetişkinlerde teşhis edilir. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha yaygındır. Öte yandan ailede huzursuz bağırsak sendromu öyküsü olan kişilerde sendromun görülme olasılığı daha yüksektir. Stres de huzursuz bağırsak sendromunun önemli bir nedenidir.