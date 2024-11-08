Uzmanlar öneriyor: Günde 2 fincan içmek yeterli! İşte huzursuz bağırsak sendromuna çare bitki çayı
Portekizli uzmanların yaptığı bir çalışma, nane çayının sindirim sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Uzmanlar nane çayının başta huzursuz bağırsak sendromu olmak üzere, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim semptomlarını hafiflettiğini belirtti.
HUZURSUZ (İRRİTABL) BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim rahatsızlığı olan huzursuz bağırsak sendromu; gaz, karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık, dışkıda mukus görülmesi gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır.
HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Huzursuz bağırsak sendromu, her yaş grubunda görülebilir ancak en sık 20-30 yaş arası genç yetişkinlerde teşhis edilir. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha yaygındır. Öte yandan ailede huzursuz bağırsak sendromu öyküsü olan kişilerde sendromun görülme olasılığı daha yüksektir. Stres de huzursuz bağırsak sendromunun önemli bir nedenidir.
HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMUNUN TEDAVİSİ VAR MI?
Huzursuz bağırsak sendromunu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi seçeneği yoktur. Tedavi seçenekleri arasında lif oranı yüksek besinler tüketmek, bol su içmek, düzenli spor yapmak, stresle başa çıkma metotları geliştirmek gibi beslenme düzeni ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve ilaç tedavisi yer almaktadır.