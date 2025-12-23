Uzmanlar öneriyor! Kış aylarının altın meyvesi ayva: Sağlık, direnç ve lezzet bir arada

4- Kilo kontrolüne yardımcı olur

Ayva düşük kalorili ve besleyicidir. Uzmanlar, tok tutucu etkisi sayesinde aşırı yeme isteğini azalttığını belirtiyor. Lif oranı yüksek olduğundan sindirimi yavaşlatır ve açlık hissini geciktirir. Metabolizmayı destekleyerek kilo kontrolüne katkı sağlar. Şeker oranı düşük olduğu için diyabet riski taşıyan kişiler için uygundur. Diyetlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak öneriliyor.