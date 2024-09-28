Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlere dikkat! Ülsere iyi gelen ve iyi gelmeyen besinler nelerdir?
Sindirim sistemi içindeki dokuların mide asitleri veya pepsin enzimleri gibi sindirim sıvıları tarafından aşındırılması sonucu oluşan açık yaralara “ülser” denir. Peki, ülserin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Ülser teşhisi nasıl konur? Tedavisi nasıldır? Ülsere iyi gelen ve iyi gelmeyen besinler nelerdir? İşte konuya dair detaylar…
ÜLSER NEDİR?
Mide veya onikiparmak bağırsağı gibi sindirim sistemi organlarının iç yüzeyinde oluşan yaraya "ülser" denir.
ÜLSERİN NEDENLERİ NELERDİR?
Genetik, sağlıksız ve düzensiz beslenme, besinleri çiğnemeden tüketmek, uzun süre aç kalmak, sigara ve alkol tüketimi, kafein, yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmek, stres, bazı ağrı kesici ve kortizon ilaçları ülsere neden olabilir.
ÜLSERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Midede yanma ve ağrı
Bulantı, kusma ile beraber gelen rahatlama durumu
İştahsızlık, kilo kaybı
Şişkinlik, hazımsızlık ve gaz sıkıntısı
Sık acıkma
Yemekten sonra oluşan mide ağrısı