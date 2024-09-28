Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlere dikkat! Ülsere iyi gelen ve iyi gelmeyen besinler nelerdir?

ÜLSERİN NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik, sağlıksız ve düzensiz beslenme, besinleri çiğnemeden tüketmek, uzun süre aç kalmak, sigara ve alkol tüketimi, kafein, yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmek, stres, bazı ağrı kesici ve kortizon ilaçları ülsere neden olabilir.