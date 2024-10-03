Uzmanlar uyarıyor! Bu besinleri asla birlikte tüketmeyin

BALIK VE YOĞURT

Balık ve yoğurdun her ikisi de çabuk bozulan yiyecekler olduğu için birlikte tüketilmemesi gerekir. Tazeliğini yitiren balıkta “histamin” adında bir proteinin miktarı artmakta ve bu madde aynı zamanda yoğurtta da bulunmaktadır. Aynı öğünde her ikisi de tüketilirse vücuttaki histamin miktarı artmaktadır. Bu durum özellikle alerjik durumu olan bireylerde bazı olumsuz tepkimelere yol açabilmektedir.