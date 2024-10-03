Uzmanlar uyarıyor! Bu besinleri asla birlikte tüketmeyin
Bazı besinleri birlikte tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Lezzetleri birbiri ile uyumlu olsa da, bazı besin maddelerinin emilimi birlikte tüketildiği zaman olumsuz sonuçlar doğurabilir. Peki, hangi besinleri birlikte tüketmemeliyiz? İşte detaylar…
KAVUN VE KARPUZ
İç Hastalıkları Uzmanları karpuz ile kavunun birlikte tüketilmesi durumunda ishale neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle her iki meyveyi de tek başına tüketmek sağlık açısından daha faydalıdır.
KARPUZ VE PEYNİR
Karpuz ve peynir aynı anda tüketildiğinde sindirim problemleri meydana gelebilir. Özellikle hassas sindirimi olan insanlar karpuz ve peyniri aynı anda tüketmemelidir. Öte yandan, karpuz ve peynir yüksek protein ve şeker nedeniyle birlikte tüketilmemelidir.
BALIK VE YOĞURT
Balık ve yoğurdun her ikisi de çabuk bozulan yiyecekler olduğu için birlikte tüketilmemesi gerekir. Tazeliğini yitiren balıkta “histamin” adında bir proteinin miktarı artmakta ve bu madde aynı zamanda yoğurtta da bulunmaktadır. Aynı öğünde her ikisi de tüketilirse vücuttaki histamin miktarı artmaktadır. Bu durum özellikle alerjik durumu olan bireylerde bazı olumsuz tepkimelere yol açabilmektedir.
PATATES VE YOĞURT
Patates ve domates gibi patlıcangiller ailesinden besinler yoğurt ile tüketilmemelidir. Uzmanlar zehirlenmemek için bu besinleri ayrı ayrı tüketmeyi öneriyor.