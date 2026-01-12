Uzmanlar uyarıyor! Dirsek ağrısı ihmal edilmemeli: Tenisçi dirseği belirtileri ve önlemleri

Tenisçi dirseği nedir?

Tenisçi dirseği, dirseğin dış kısmında yer alan kas ve tendonların zorlanmasına bağlı olarak gelişen bir yumuşak doku rahatsızlığıdır. Tıp literatüründe “lateral epikondilit” olarak adlandırılır. En sık, el bileğini ve parmakları geriye doğru kaldıran kasların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkar. Tendonlarda oluşan mikroyırtıklar zamanla ağrıya ve fonksiyon kaybına yol açar. Adında tenis geçmesine rağmen, vakaların büyük bölümü tenis oynamayan kişilerde görülür. Özellikle 30-50 yaş aralığında daha yaygındır. Kadın ve erkeklerde görülme oranı birbirine yakındır.