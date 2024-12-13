Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal
Cildiniz sararıyor, istemsiz kilo kayıpları yaşıyor ve sürekli kaşınıyorsanız bu belirtileri dikkate almalısınız. Karaciğeriniz bu belirtilerle size birtakım hastalık sinyalleri veriyor olabilir. İşte, karaciğerinizde bir problem olduğunu gösteren belirtiler...
1-) ÖDEM OLUŞMASI
Karaciğerin işlevini yitirmesiyle birlikte özellikle ileri evrelerde bazı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kan akışının yetersiz olması nedeniyle özelliklerle bacaklarda belirgin şekilde gözlemlenen ödem görülebilir.
2-) KOYU İDRAR RENGİ
Karaciğer hastalıklarında safra yapımı gerçekleştirilemediği için bilirubin idrara geçer ve vücuttan bu yolla atılır. Bu nedenle karaciğer hastalarının idrar rengi normale göre daha koyu, çay rengine benzer görülür.
3-) SARILIK
Sarılık en sık karaciğeri ilgilendiren bozukluklarda görülen bir belirtidir. Karaciğerdeki safra üretiminin gerçekleşmemesi ve kandaki bilirubin miktarının artması sonucunda karaciğerde sorun meydana gelir. Bunlara bağlı olarak göz akında ve ciltte renk değişimi oluşur ve sarılık görülür.