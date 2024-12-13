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  4. Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal

Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal

Cildiniz sararıyor, istemsiz kilo kayıpları yaşıyor ve sürekli kaşınıyorsanız bu belirtileri dikkate almalısınız. Karaciğeriniz bu belirtilerle size birtakım hastalık sinyalleri veriyor olabilir. İşte, karaciğerinizde bir problem olduğunu gösteren belirtiler...

Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal - Sayfa 1

1-) ÖDEM OLUŞMASI

Karaciğerin işlevini yitirmesiyle birlikte özellikle ileri evrelerde bazı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kan akışının yetersiz olması nedeniyle özelliklerle bacaklarda belirgin şekilde gözlemlenen ödem görülebilir.

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Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal - Sayfa 2

2-) KOYU İDRAR RENGİ

Karaciğer hastalıklarında safra yapımı gerçekleştirilemediği için bilirubin idrara geçer ve vücuttan bu yolla atılır. Bu nedenle karaciğer hastalarının idrar rengi normale göre daha koyu, çay rengine benzer görülür.

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Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal - Sayfa 3

3-) SARILIK

Sarılık en sık karaciğeri ilgilendiren bozukluklarda görülen bir belirtidir. Karaciğerdeki safra üretiminin gerçekleşmemesi ve kandaki bilirubin miktarının artması sonucunda karaciğerde sorun meydana gelir. Bunlara bağlı olarak göz akında ve ciltte renk değişimi oluşur ve sarılık görülür.

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Uzmanlar uyarıyor: Kaşıntıyı hafife almayın! Karaciğerinizde hastalık habercisi olabilecek 5 sinyal - Sayfa 4

4-) MİDE BULANTISI VE KUSMA

Başta siroz olmak üzere bazı karaciğer hastalıklarında kişi mide bulantısı ve kusma görülür. Mide bulantısı ve kusma, karaciğerinizin vücudunuzdaki toksinleri filtreleyememesi nedeniyle ortaya çıkabilir.

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