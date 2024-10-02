Uzmanlar uyarıyor: Migreni olanlar bu besinleri asla tüketmesin!
Migren, birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen ağrı ataklarının olduğu, zonklayıcı ve şiddetli baş ağrısı ile karakterize edilen nörolojik bir rahatsızlıktır. Peki, migren belirtileri nelerdir? Migren ağrıları nasıl önlenir? Migren ağrısı sırasında ne yapılmalıdır? Migren genetik midir? İşte migrene dair detaylar…
MİGREN NEDİR?
Migren; tek taraflı şiddetli ve zonklayıcı ağrı ile nabız gibi atan ağrı ataklarıyla karakterize bir baş ağrısı türüdür.
MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Enseden başlayarak yayılan şiddetli ve zonklayan baş ağrısı
Mide bulantısı ve kusma
Işık, koku ve gürültüye karşı hassaslık
Baş dönmesi, bayılma ve bilinç düzeyinde değişiklik
Kulaklarda çınlama (tinnitus)
Görme güçlüğü
Enerji düşüklüğü
Huzursuzluk
MİGREN AĞRILARI İÇİN ÖNERİLER
Kafein, alkol ve sigara gibi atak tetikleyici faktörlerden uzak durun.
Bol su tüketin.
Ihlamur, papatya, rezene, zencefil çayları tüketin.
Uyku ve uyanıklık düzeninize dikkat edin. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin ve günde 6-8 saat uyuyun.