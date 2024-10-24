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  4. Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor

Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor

Uzun ve yorucu bir günün ardından beş dakikada hazırlanan hazır çorba tüketmek pratik ve iyi bir fikir gibi gelebilir ancak uzmanlar hazır çorbaların tansiyon ve kalp sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor - Sayfa 1

Hazır çorba kalp sağlığını tehdit ediyor

Son yıllarda hazır gıdaların tüketimi artmaya başladı. Özellikle hazır çorba tüketimi oldukça yaygın. Ancak uzmanlar hazır çorba tüketmek yerine çorbaları evde kendinizin yapması gerektiğini vurguluyor.

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Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor - Sayfa 2

İşlenmiş gıdalar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, sağlık açısından ne kadar zararlı olduklarını da o kadar iyi anlarız. Uzmanlara göre işlenmiş gıdaları düzenli olarak tüketmek tansiyon ve kalp hastalığına yakalanma riskinizi artırabilir.

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Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor - Sayfa 3

Öte yandan hazır çorbalar, lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri ve koruyucular içerir. Bu katkı maddeleri düzenli olarak tüketildiğinde sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

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Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor - Sayfa 4

Hawaii Üniversitesi’nde görevli Diyetisyen ve Beslenme Profesörü olan Janna Banna verdiği bir demeçte, hazır çorbalarda şeker ve tuz oranının yüksek olduğunu ve “genellikle mutfağımızda bulamayacağımız” malzemelerden yapıldığını söyledi. Örneğin, Çin tuzu gibi.

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