Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor

İşlenmiş gıdalar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, sağlık açısından ne kadar zararlı olduklarını da o kadar iyi anlarız. Uzmanlara göre işlenmiş gıdaları düzenli olarak tüketmek tansiyon ve kalp hastalığına yakalanma riskinizi artırabilir.