Uzmanlar uyarıyor: Pratik olması size cazip gelmesin, kalp hastalığına davetiye çıkarıyor
Uzun ve yorucu bir günün ardından beş dakikada hazırlanan hazır çorba tüketmek pratik ve iyi bir fikir gibi gelebilir ancak uzmanlar hazır çorbaların tansiyon ve kalp sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini söylüyor.
Hazır çorba kalp sağlığını tehdit ediyor
Son yıllarda hazır gıdaların tüketimi artmaya başladı. Özellikle hazır çorba tüketimi oldukça yaygın. Ancak uzmanlar hazır çorba tüketmek yerine çorbaları evde kendinizin yapması gerektiğini vurguluyor.
İşlenmiş gıdalar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, sağlık açısından ne kadar zararlı olduklarını da o kadar iyi anlarız. Uzmanlara göre işlenmiş gıdaları düzenli olarak tüketmek tansiyon ve kalp hastalığına yakalanma riskinizi artırabilir.
Öte yandan hazır çorbalar, lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri ve koruyucular içerir. Bu katkı maddeleri düzenli olarak tüketildiğinde sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.