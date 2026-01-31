Uzmanlar uyarıyor: Safra kesesi taşları sessiz ilerliyor

Hastalık çoğu zaman belirti vermiyor

Safra kesesi taşı olan kişilerin önemli bir kısmında uzun süre herhangi bir belirti görülmüyor. Bu durum tıpta “sessiz safra taşı” olarak tanımlanıyor. Taşlar safra kesesinde hareketsiz kaldığında hastalar günlük yaşamlarına sorunsuz devam edebiliyor. Ancak taşların kanala ilerlemesiyle birlikte ani belirtiler ortaya çıkabiliyor. En sık görülen belirti sağ üst karın bölgesinde başlayan şiddetli ağrı oluyor. Bu ağrı sırta ve sağ omuza yayılabiliyor. Bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebiliyor.