Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor
Göz tansiyonu ya da tıptaki adıyla glokom, göz içinde üretilen sıvı basıncının görme sinirine zarar verebilecek düzeyde yükselmesidir. Doğumdan itibaren her yaşta görülebilir. Glokom, erken dönemde tedavisi yapılabilen, geciktiğinde körlüğe yol açan bir göz rahatsızlığıdır. Bu nedenle glokomda erken teşhis çok önemlidir.
GÖZ TANSİYONU (GLAKOM) NEDİR?
Göz tansiyonu (Glakom), gözün optik sinirine zarar veren bir göz hastalığıdır. Genellikle gözün ön tarafında sıvı birikmesi sonucu oluşur. Göz tansiyonu, erken dönemde tedavisi yapılabilen, geciktiğinde ise körlüğe yol açan bir rahatsızlıktır.
GÖZ TANSİYONUNUN NEDENLERİ NELERDİR?
Genetik göz tansiyonunun en önemli nedenlerinden biri. Ailesinde olanlarda glokom hastalığı riski 6 kat artıyor.
Hipertansiyon ya da hipotansiyon
Göz yaralanması
Diyabet, migren, kan dolaşımı bozukluğu, miyop, hipermetrop veya bütün vücudu etkileyen başka bir hastalık olması
Korneaların ince olması
Optik sinirde incelme olması
40 yaş üzeri olmak
Uzun süreli kortizon kullanımı
GÖZ TANSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Göz ağrısı
Göz kızarıklığı
Görme alanında daralma
Bulanık görme