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  4. Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor

Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor

Göz tansiyonu ya da tıptaki adıyla glokom, göz içinde üretilen sıvı basıncının görme sinirine zarar verebilecek düzeyde yükselmesidir. Doğumdan itibaren her yaşta görülebilir. Glokom, erken dönemde tedavisi yapılabilen, geciktiğinde körlüğe yol açan bir göz rahatsızlığıdır. Bu nedenle glokomda erken teşhis çok önemlidir.

Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor - Sayfa 1

GÖZ TANSİYONU (GLAKOM) NEDİR?

Göz tansiyonu (Glakom), gözün optik sinirine zarar veren bir göz hastalığıdır. Genellikle gözün ön tarafında sıvı birikmesi sonucu oluşur. Göz tansiyonu, erken dönemde tedavisi yapılabilen, geciktiğinde ise körlüğe yol açan bir rahatsızlıktır.

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Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor - Sayfa 2

GÖZ TANSİYONUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik göz tansiyonunun en önemli nedenlerinden biri. Ailesinde olanlarda glokom hastalığı riski 6 kat artıyor.

Hipertansiyon ya da hipotansiyon

Göz yaralanması

Diyabet, migren, kan dolaşımı bozukluğu, miyop, hipermetrop veya bütün vücudu etkileyen başka bir hastalık olması

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Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor - Sayfa 3

Korneaların ince olması

Optik sinirde incelme olması

40 yaş üzeri olmak

Uzun süreli kortizon kullanımı

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Uzmanlar uyarıyor! Tedavisi geciktiğinde kalıcı körlüğe neden oluyor - Sayfa 4

GÖZ TANSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz ağrısı

Göz kızarıklığı

Görme alanında daralma

Bulanık görme

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