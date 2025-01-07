Uzmanlar uyarıyor: Bu gıdalara dikkat! İşte damar sertliğine neden olan gıdalar
Damar sertliği, tıptaki adıyla ateroskleroz; atardamar duvarlarının farklı nedenler ile bağ dokusu ile kaplanması sonucu esnekliğini kaybetmesidir. Damar sertliği, genellikle yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan bir durumdur, ancak bazı insanların genetik yapısı nedeniyle daha erken yaşlarda da görülebilir. Peki, damar sertliğinin belirtileri nelerdir? Damar sertliği nasıl tedavi edilir? Damar sertliğine neden olan gıdalar nelerdir? İşte damar sertliğine dair detaylar...
DAMAR SERTLİĞİ NEDİR?
Damar sertliği, tıbbi adıyla ateroskleroz, arterlerin içinde yapışkan plak maddesinin birikmesi sonucu gelişen bir kalp damar hastalığıdır.
DAMAR SERTLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Göğüs ağrısı (Anjina)
- Göğüste baskı ve yanma
- Aritmi (Kalp ritminde bozukluk)
- Nefes darlığı
- Kalp krizi
- Kol veya bacakta uyuşma veya güçsüzlük
- Kol, bacak veya bacaklarda soğukluk hissi
- Bacaklarda ağrı ya da kramp
- Yara iyileşmesinde gecikme
- Yorgunluk ve halsizlik