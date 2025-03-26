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Uzmanlardan su faturasını yarı yarıya indiren püf noktalar. Hem tüketim azalıyor hem maliyet

İngiliz uzman, su faturasından tasarruf ettirecek püf noktaları paylaştı. Hem su tüketimi azalıyor hem paranız cebinizde kalıyor.

Uzmanlardan su faturasını yarı yarıya indiren püf noktalar. Hem tüketim azalıyor hem maliyet - Sayfa 1

Elektrik faturası, su faturasına kıyasla evlerde daha fazla geliyor. Daha önce elektrik faturasından nasıl tasarruf edileceği yazımızı sizlerle paylaşmıştık.

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Uzmanlardan su faturasını yarı yarıya indiren püf noktalar. Hem tüketim azalıyor hem maliyet - Sayfa 2

Şimdi İngiliz bir uzman, su faturasından nasıl tasarruf edileceğini, su tüketiminin en aza nasıl indirileceğinin püf noktalarını açıkladı.

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Uzmanlardan su faturasını yarı yarıya indiren püf noktalar. Hem tüketim azalıyor hem maliyet - Sayfa 3

Tıpkı elektrik gibi artık su faturaları da daha maliyetli olmaya başlıyor. Öyle ki yaz ayı geliyor ve su tüketiminin en fazla olduğu döneme giriyoruz. 

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Uzmanlardan su faturasını yarı yarıya indiren püf noktalar. Hem tüketim azalıyor hem maliyet - Sayfa 4

Bu nedenle su faturasının daha az gelmesi için, maliyeti en aza indirecek püf noktaları sizler için derledik.

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