Uzmanlardan su faturasını yarı yarıya indiren püf noktalar. Hem tüketim azalıyor hem maliyet
İngiliz uzman, su faturasından tasarruf ettirecek püf noktaları paylaştı. Hem su tüketimi azalıyor hem paranız cebinizde kalıyor.
Elektrik faturası, su faturasına kıyasla evlerde daha fazla geliyor. Daha önce elektrik faturasından nasıl tasarruf edileceği yazımızı sizlerle paylaşmıştık.
Şimdi İngiliz bir uzman, su faturasından nasıl tasarruf edileceğini, su tüketiminin en aza nasıl indirileceğinin püf noktalarını açıkladı.
Tıpkı elektrik gibi artık su faturaları da daha maliyetli olmaya başlıyor. Öyle ki yaz ayı geliyor ve su tüketiminin en fazla olduğu döneme giriyoruz.