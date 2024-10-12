Uzmanlardan uyarı! Romatizmal hastalıkların tedavisini geciktirmek ömrü kısaltıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, "12 Ekim Dünya Artrit Günü" dolayısıyla erken tanının önemine dikkati çekmek için bilgilendirme standı kuruldu. Tıp uzmanları, halk arasında eklem romatizması ya da iltihaplanması olarak bilinen, birçok alt tipi bulunan artrit hastalığının, erken tedavi edilmediğinde iç organları etkileyerek yaşam kalitesini düşürdüğü, ömrü kısalttığı uyarısında bulundu.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, "12 Ekim Dünya Artrit Günü" dolayısıyla erken tanının önemine dikkati çekmek için bilgilendirme standı kuruldu. Standa gelenlerin eklemlerinde iltihap olup olmadığına ultrason cihazıyla bakan görevliler, bu kişileri bilgilendirdi.
BUÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Pehlivan, AA muhabirine, Dünya Sağlık Örgütünce 1996'dan bu yana, kas iskelet sistemi hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Ekim'in özel bir gün olarak belirlendiğini söyledi.
Kurulan stantla, şikayetleri olanların romatoloji uzmanlarına başvurması ve erken tanı konulması konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Pehlivan, "Bazen kan tahlillerinde çıkmayabiliyor. Burada ultrasonla erken dönemde eklemlerdeki iltihap tespit edilebiliyor. Şikayetleri olan bir hastada tahliller normal bile olsa, erken tedavi için erken tanı yöntemleri kullanılarak tedavi şansı yakalanabiliyor." dedi.
Yetişkin nüfusunun yüzde 5'inden fazlası risk altında
Kas iskelet sistemi hastalıklarının çok önemli ölçüde iş gücü kaybına, dolayısıyla ciddi maliyetlere neden olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu hastalıkların erken tanınması ve tedavi edilmesinin, sakatlıkların ve maliyetlerin engellenmesi bakımından önem taşıdığını dile getirdi.