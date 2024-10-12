Uzmanlardan uyarı! Romatizmal hastalıkların tedavisini geciktirmek ömrü kısaltıyor

Kurulan stantla, şikayetleri olanların romatoloji uzmanlarına başvurması ve erken tanı konulması konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Pehlivan, "Bazen kan tahlillerinde çıkmayabiliyor. Burada ultrasonla erken dönemde eklemlerdeki iltihap tespit edilebiliyor. Şikayetleri olan bir hastada tahliller normal bile olsa, erken tedavi için erken tanı yöntemleri kullanılarak tedavi şansı yakalanabiliyor." dedi.